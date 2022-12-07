Merkez Bankası Başkanı: Şubat ayında enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak

Enflasyona dair açıklamada bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak" dedi.

TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi. Sürdürülebilir fiyat istikrarı da oluşturuldu.

'Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız'

Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak. Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk. Döviz Kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz. Sürdürülebilir fiyat istikrarını inşallah sağlamış olacağız. Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak.

'Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru engel oldu'

Türkiye Ekonomi Modeli felsefesini gerçekleştirme sebebi, cari fazla sağlamak. Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikrarını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor. Türkiye'nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını oluşturan bir sisteme döndü."