'Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon bu iki ay beklenenin üstünde yükselebilir'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun enflasyonun bu iki ay beklenenden daha fazla yükselebileceğini söylediği bildirildi.

Reuters'ın Kavcıoğlu'nun bugün yatırımcılarla yaptığı toplantıya katılan iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, Kavcıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada bu ay ve gelecek ay enflasyonun beklenenin üstünde yükselebileceğini belirtti.

Ancak Kavcıoğlu aylık hareketlerin yıl sonu beklentisini etkilemeyeceğini ifade etti.

Haberde Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın Nisan Enflasyon Raporu öngörülerine bağlı olduğunu belirttiğini söylediği kaydedildi. Sözkonusu raporda Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 12,12 olarak açıklamıştı.

Kavcıoğlu'nun politika faizinin mevcut enflasyonun üzerinde olmaya devam edeceğini söylediği ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini söylediği de aktarıldı. Habere göre faizlerde bir artırımın olası olup olmadığı sorulan Kavcıoğlu mevcut enflasyonun bunu gerektirmediğini ifade etti.

Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Kavcıoğlu ayrıca bazı merkez bankalarıyla swap anlaşmalarının da imzalanmaya yakın olduğunu kaydetti.