Merkez Bankası açıkladı: Konutta fiyat artışı yeni rekor kırdı

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2021 Ocak ayına ilişkin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) konut fiyatlarındaki artışın rekor tazelediğini ortaya koydu.

Buna göre, 2022 yılı Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 yükseldi.

Konut fiyatları 2021 Aralık’ta aylık bazda yüzde 7,9 artarken yıllık bazda yüzde 59,6 yükselmişti.

İstanbul'da yüzde 95'e dayandı

Konut fiyatlarındaki yıllık artış ülke genelinde yüzde 77,4 olurken, bu oran İzmir’de yüzde 73,1; Ankara’da 73,5 ve İstanbul’da yüzde 83,5 oldu.

Yeni konutların fiyatları ise ocak ayında ülke genelinde yüzde ortalama yüzde 85,7 arttı. Bu orun İzmir’de yüzde 83,7, Ankara’da yüzde 94, İstanbul’da ise yüzde 94,8 oldu.

En yüksek artış Aydın, Denizli ve Muğla'da

Öte yandan, Merkez Bankası verilerine göre 2022 Ocak’ta konut fiyatlarındaki en yüksek yıllık değişimin yaşandığı iller Aydın, Denizli ve Muğla oldu.

Bu üç ildeki yıllık artış yüzde 95,5 olurken; bu illeri yıllık yüzde 90,1 ile Diyarbakır ve Şanlıurfa; yüzde 90 ile Antalya, Burdur ve Isparta izledi.

En düşük yıllık değişimin görüldüğü iller ise yüzde 46,9 ile Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır; yüzde 48,3 ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt ve yüzde 50,1 ile de Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli oldu.