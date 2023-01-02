Merkez Bankası 2023 temerrüt faiz oranını açıkladı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğine göre, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yüzde 11,75 olarak belirlendi.

Tebliğ uyarınca, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gider tutarı da 800 lira olacak.

Öte yandan, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin faiz oranı 2022 yılında yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gider tutarı da 555,00 liraydı.

Temerrüt faiz oranı

Temerrüt faizi, herhangi bir para alacağı nedeniyle, zararın doğup doğmadığına ve borçlunun kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, vadeden sonra temerrüt şartlarının doğumu halinde ödenmek zorunda olan faizdir.

Mal ve hizmet ticaretinde yapılan sözleşmelerde eğer bir oran belirtilmiyorsa, geç ödemelerde temerrüde düşüldüğünde Merkez Bankası'nın açıkladığı oran geçerli oluyor. (ANKA)