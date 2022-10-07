Merkel'den Avrupa'ya Rusya'nın söyledikleri için uyarı

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşan eski Almanya Şansölyesi Merkel, çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa'nın kalıcı bir barışa ancak Rusya'nın katılımıyla ulaşabileceğini söyledi.

Almanya’nın Münih kentinde Suddeutsche Zeitung gazetesinin 77. kuruluş yıldönümünde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Merkel, “Bunu başaramadığımız sürece Soğuk Savaş da bitmiş sayılmaz” ifadelerini kullandı.

Çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini de vurgulayan Merkel, "Hepimize en başından itibaren blöf olarak sınıflandırmak yerine bu sözleri ciddiye almamız gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi. (İHA)

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