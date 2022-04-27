Meriç Demir: Vera'yla Tayfun'un bir gününü çalanlar bedelini ödeyecek

Gezi Davası sonrası 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Halktv'ye açıklamalarda bulundu.

Demir, verilen kararın hukuksal değil siyasi olduğunu belirterek "Biri çıksın desin ki Tayfun Kahraman şunu yapmış, bir taş atmış cebine şu kadar para girmiş, bir şey ispat edilsin yani. Ortada ispat edilmiş bir şey yok" dedi.

Kahraman'ın kızı Vera'yla vedalaştığı görüntüler hatırlatılan Demir "Vera'yla Tayfun'un bir gününü alan Can Atalay'ın Şükran Atalay'la Mustafa Atalay'la bir gününü çalan, Mücella Yapıcı'nın Burcu Yapıcı'yla bir gününü çalan herkes bedelini ödeyecek" diye konuştu.

Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün hukuku çiğneyen herkes gerçek hukukun karşısında yargılanacak. Bugün hepimiz oradaydık diyen herkese söylüyorum. Bizim alnımız ak, başımız dik. Bu onurumuzdur, nişane olarak göğsümüze takarız. Biz buradan çıkarız, o toz bir yere iner, o rüzgar döner. Bugün hukuku çiğneyenler gerçek hukukun karşısında hesap verir."