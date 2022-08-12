Merdan Yanardağ'dan 'TELE 1 CHP ve İyi Parti'den para alıyor' iddiasına yanıt

TELE 1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt verdi.

"TELE 1, Halk TV ve KRT; Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’den düzenli olarak her ay para alıyormuş. İddiası bu. Bir kere TELE 1 ve diğer kanalların gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir" diyen Yanardağ, "Biz bazı hizmet satış anlaşmaları da yapıyoruz. Bunların arasında siyasi partiler de var. Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. Dolayısıyla da CHP ile de zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Mitingini yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz. Bunlar da faturalı. Resmi kayıtlar içinde. Sayıştay’ın denetlediği işler. TELE 1 dört kere mali soruşturma geçirdi ve tümünde de aklanarak çıktı. Buralardan elde ettiğimiz gelirler ise masraflarımızın yüzde 1’i bile değil. TELE 1 genel olarak izleyenlerinin desteğiyle ayakta kalan bir kanal. O nedenle dünyanın en şeffaf finansman modeline sahip bir kanal" ifadesini kullandı.