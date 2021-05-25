Merdan Yanardağ: Devlet içinde bir itişmenin olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün Habertürk’te gerçekleştirilen canlı yayına katılan Merdan Yanardağ programla ilgili konuştu.

Artı TV’de canlı yayına katılarak program hakkındaki soruları yanıtlayan gazeteci Merdan Yanardağ, “Format ve yönetim olarak iyi hazırlanmamıştı. Söz dağıtımı yapılamadı. Teknik olarak iyi değildi, ben memnun değildim” dedi.

“Süleyman Soylu aslında bu programda önemli ölçüde tükendi. Soruların hiçbirine cevap vermedi. Kendi kişisel öyküsünü, ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya çalışan bir profil çizdi” diyen Yanardağ, “Sorularımın hiçbirisine gerçek ve açık bir yanıt alamadım” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, sözlerinin devamında şunları söyledi:

Sorulara yanıt veremeyen ve inandırıcılığını kaybeden bir bakan söz konusu.

Israr da ettik yine de yanıt vermedi. Sedat Peker çetesinden ayda 10 bin dolar alan milletvekili kim diye soruyorsunuz, “Söyleyeceğim” diyor. Israr ediyorsunuz, “Söyleyeceğim” diyor. Tekrar soruyorsunuz, “Biraz sonra yanıtını vereceğim” diyor. Programın en sonunda “Ben savcıya söyleyeceğim” dedi.

Kolombiya’dan gelen uyuşturucu meselesini soruyoruz, Gürcistanlı bir mafya liderini anlatmaya çalışıyor.

Kutlu Adalı cinayetini, Korkut Eken’in neden soruşturulmadığını sorduğumuzda “Ben Korkut Eken’i sevmem” dedi.

Ortaya çıkan tablo şu; devlet içinde bir itişmenin olduğu son derece net bir biçimde ortaya çıktı. Yalnız bırakılmış durumda. Partisinden, liderinden bir destek yok. İktidar son derece zayıf, bu açık.

İktidarda bir çözülme ve meşruiyet kaybı var. Buradan, bunu tazeleyerek çıkabileceğini ummuş, öyle bir hazırlıkla gelmiş. Hiçbir soruya hiçbir tatmin edici yanıt veremediği ortaya çıktı.

Kendisini aklayamadığını, kendisiyle ilgi bir algı oluşturamadığını düşünüyorum. Süleyman Soylu, programdan inandırıcılığını daha da kaybederek çıktı.

Adalet Bakanlığı’nı suçladı. İktidarın kendi içindeki çelişkiler ortaya çıkmış oldu.

Ağar ekibiyle arasında bir sorun olduğu çok net, bunu da ilan etti.