'Meral Hanım Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor' iddiası

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını istemediğini iddia etti.

tv100'de yayımlanan 'Gündeme Dair' isimli programda konuşan Yarkadaş, konuya dair şöyle konuştu:

"Meral Hanım Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor. ‘2018’deki seçimde ortada olan seçmen İyi Parti’ye oy verecekken CHP’ye oy verdi. İzmir, İstanbul, Ankara’da daha az milletvekili çıkardık’ diyorlar. Aynı kaygıyı 2023 seçimleri için yaşıyorlar."