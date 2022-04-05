Meral Akşener'in eski danışmanından Koray Aydın açıklaması

İYİP Genel Başkan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nun görevden alınmasını değerlendirdi.

Yenerer, "Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel başkan yardımcılarına baktım, birkaç Türk milliyetçisi var o kadar. Bir partinin merkezindeki genel başkan yardımcıları aynı ideolojide değilse o parti serseri mayına dönmüş demektir.

Genel Başkan Akşener, partiyi liyakatsizlerden temizlemek yerine farklı bir amaçla değişiklik yaptı. Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar. Halkların Demokratik Partisine (HDP) tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu. Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Yenerer, İYİP'i iş birliği yaptığı Millet İttifakının yanında, Millet İttifakını da HDP ile yan yana konumlandırdığını kaydetti.