Geçen hafta Bilecik’te esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİP Genel Başkanı Meral Akşener‘i sokak köpeği ısırdı.
Odatv'nin haberine göre, olay sonrası zor anlar yaşayan Akşener’e sağlık ekipleri tarafından hemen iğne yapıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meral Akşener'i köpek ısırdı
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i Bilecik'te esnaf ziyareti sırasında köpek ısırdı.
Haber Merkezi
Geçen hafta Bilecik’te esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİP Genel Başkanı Meral Akşener‘i sokak köpeği ısırdı.
Odatv'nin haberine göre, olay sonrası zor anlar yaşayan Akşener’e sağlık ekipleri tarafından hemen iğne yapıldı.