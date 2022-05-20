Meral Akşener'den SADAT açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, SADAT tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ben seçim güvenliği konusunda 6 siyasi partinin ve sandıkların başındaki kararlı müşahit ve başkanlarımızı oraya koyduğumuz zaman ne SADAT'ı ne madatı etkili olamaz. Çünkü İstanbul'da bu denendi" diyen Akşener, "Denendi derken SADAT anlamında demiyorum. İstanbul'da çıkan sonucu, Anadolu'da derler 'cirleklik yapma' diye. 'Hayır' dendi. Ama sonuç ne oldu? O ıslak imzalı tutanaklar olduğu için o 13 bin 500 lük farkı ortadan kaldıramadılar. Hani 'bir şeyler olmuştur' dendi ya o zaman. Bu milletin öyle özel bir yanı vardır ki; iradesine el uzattığınız zaman Osmanlı tokadının çiftini atıyor" ifadesini kullandı.