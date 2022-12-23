Meral Akşener'den kongre çıkarması

İYİP'te ekim ayında alınan 3’üncü Olağan Kurultay kararında son düzlüğe girildi.

İlçe kongrelerini tamamlayan partide il kongreleri 9 Aralık’ta Afyonkarahisar’da başladı.

Mart 2022’de Başkanlık Divanı’nda yaptığı değişiklikle teşkilat başkanlığını Koray Aydın’dan alarak doğrudan kendisine bağlayan Akşener, partisinin il kongrelerine de çıkarma yapacak.

Akşener, ocak ayında 8 büyükşehrin il kongrelerini yerinde takip edecek. Akşener’in 4 hafta içinde katılacağı kongrelerin arasında mevcut il başkanıyla devam kararı alan illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi mevcut başkanların yeniden aday olmayacaklarını açıkladıkları iller de var.