Meral Akşener'den Danıştay Savcısı için açıklama

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshine karşı, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Danıştay’a yaptığı başvuruda, savcı mütalaasını açıkladı.

Akşener’in daha önce yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a yaptığı başvuru reddedilmiş, başvurunun esastan incelenmesine geçilmişti.

İnceleme kapsamında Danıştay Savcısı Nazlı Yanıkdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, davaya konu başvuruyla ilgili mütalaasını verdi. Savcı Yanıkdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından uygun bulma yasasıyla kabul edilen bir sözleşmenin ancak aynı yöntemle yürürlükten kaldırılabileceğine işaret etti.

Savcı Yanıkdemir, “İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez” dedi. Akşener, savcının mütalaasını Twitter hesabından değerlendirdi. Akşener, savcı için "adalet duygusuna sahip" dedi.

'Adalet duygusuna sahip bir savcı'

Akşener Twitter hesabından, "İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali için açtığım davada, adalet duygusuna sahip bir Savcı mütaalasında; Kararın meclis iradesini yok saydığını ve iptali gerektiğini hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yaşatması için süreci takip etmeye devam edeceğim..." diye yazdı.