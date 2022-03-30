Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' yanıtı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında aday tartışmasına değinen Akşener, "Onlar ısrarla isim konuşuyorlar. Aday belli olmadan yapılan toplantıların, anlamsız olduğunu söylüyorlar. Oysa bizim itirazımız, tam da buna zaten" dedi.
Akşener'in konuşmasından başlıklar şöyle:
- Geceleri, manda yoğurdunu, kestane balı, Medine hurması ve yulafla karıştırıp, öyle yiyecekmişiz. Niye? Çünkü şifaymış… Manda yoğurdunun kilosu, 70 lira. 750 gramlık Medine hurması, 205 lira. Kestane balı, 250 lira. Yulaf ezmesinin yarım kilosu, 15 lira. Neymiş? Şifaymış. Peki bu şifa, bir asgari ücretlinin hanesine nasıl girecek?
- Kurumsal ve fikri farklılıklarımıza rağmen, 6 siyasi parti olarak, bu yolda, çok önemli bir adım attık.
- Bu daha başlangıç. O rahatlar, daha çok bozulacak, çoook. Sarayda yan gelip yatanlara da, Sarayın gölgesinde keyif çatanlara da, Bay Kriz’i arkasına alıp, “rantastik” hayatlar yaşayanlara da, bundan sonra rahat yüzü yok.
- Bu rahatsızlıktan mütevellit olsa gerek, siyasi bir dumur hali, Cumhur ittifakını esir almış durumda. Biz ne zaman buluşsak, iktidar cephesinden birileri hoplayıveriyor. Biz asıl mesele sistemdir dedikçe, onlar ısrarla aynı soruyu soruyor; “Adayınız kim?” diyorlar. Defalarca söyledim, yine söylüyorum; adayımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Bu kadar net. Ama onlar ısrarla isim konuşuyorlar. Aday belli olmadan yapılan toplantıların, anlamsız olduğunu söylüyorlar. Oysa bizim itirazımız, tam da buna zaten.