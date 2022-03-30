Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' yanıtı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında aday tartışmasına değinen Akşener, "Onlar ısrarla isim konuşuyorlar. Aday belli olmadan yapılan toplantıların, anlamsız olduğunu söylüyorlar. Oysa bizim itirazımız, tam da buna zaten" dedi.

Akşener'in konuşmasından başlıklar şöyle: