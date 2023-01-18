İYİP Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MAYISLAR BİZİMDİR!" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meral Akşener: Mayıslar bizimdir
İYİP Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MAYISLAR BİZİMDİR!" dedi.