Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum'' sözleriyle başlayan tartışmaların ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri dikkat çekti.

İzmit Belediyesi’nin üç yıllık çalışmalarının anlatıldığı programda konuşan Akşener, "Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir. Cumhurbaşkanlığını da meclisi de kazanacağız'' ifadelerini kullandı.

Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu için ''Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir'' sözlerini sarf etti.