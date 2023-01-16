'Meral Akşener kavga sonrası mı hastanelik oldu' iddiası: İYİP'ten açıklama geldi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Ocak Perşembe günü akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu edilmişti. Akşener'in Ankara İl Başkanlığı için yapılan toplantı sırasında çıkan tartışma nedeniyle rahatsızlandığı iddiası da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Yanıt geldi: 'Genel başkanımız ipeğe sarılmış çeliktir'

Bugün düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu söz konusu iddiaya da değindi.

Zorlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok açık bir şey söyleyeyim. Genel başkanımız ipeğe sarılmış bir çeliktir. Ve onun ortaya koyduğu siyaset tarzı milletimizi kuşatan, her bir milletimize sevgi dolu yaklaşımı ve cesareti inanın yakın gelecekte ülkemizin makus talihini değiştirecek. Bu anlayış galip gelecek arkadaşlar.

'Birinci parti olarak çıkacağız'

Bu bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret ancak. İYİ Parti büyüyen, yükselen, Türkiye'nin itici gücü olmaya şu anda başlamış ve daha da güçlenecek inşallah ve bu seçimlerden biz birinci parti olarak çıkacağız.

'Çarşamba günü grup toplantımıza katılacak'

Sayın genel başkanımız bugün genel merkezimize gelerek çalışmalarına başladı. Çarşamba günü grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ve perşembe günü de genel başkanımız 26 Ocak'ta zirve öncesi 6'lı masadaki liderleri ziyaret edecek. Türkiye iyi olacak hiç kimse merak etmesin."