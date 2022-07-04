Meral Akşener bizzat seçti: Altılı masanın arkasındaki konsolda dikkati çeken simgeler

İYİP Genel Merkezi'nde yapılan altılı masanın beşinci toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.

Toplantının yapıldığı salonda liderler daha önceki dört toplantıda olduğu gibi eşit söz hakkını simgeleyen yuvarlak masada oturdu. Ancak bu kez masanın yanı başında bulunan konsolda yer alan objeler dikkat çekti. Halk TV'nin aktardığına göre, odada ilk dikkati çeken 'sivil giyimli' Atatürk portresi oldu. Portre büyüklüğüyle tüm alana hakim konumdaydı.

Konsoldaki diğer objeler ise şöyleydi:

- Esma-ül Hüsna

- Orhun Kitabeleri (Türklerin ilk yazılı eseri sayılan taş yazıtlar)

- İYİ kabartması (İyİ Parti'nin adının eski Türk alfabesinde Kayı boyu ile benzerlik taşıyan kaligrafisi)

- Barışı simgeleyen zeytin dalı.

- İktidarın nasıl gideceğini ve halkın asıl çilesini simgeleyen tencere.

- İktidarın gidişi vaktine 'az kaldı'ğını simgeleyen kum saati.