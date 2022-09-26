Meral Akşener: ‘Başkaldırma ancak saçlarından tutulur…’

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonra başlayan protesto eylemleri ülke genelinde büyüyerek, devam ediyor.

İran'da yaşanan protestolarla ilgili açıklama yapan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "İran’da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum" dedi.