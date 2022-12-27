'Meral Akşener, Abdullah Gül'ü ziyaret edecek'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaları sürerken, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma olduğunu iddia etti.

Selvi, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Akşener’in, Ekrem İmamoğlu ısrarından vazgeçmeye başladığı söyleniyor. Rotanın yeniden Mansur Yavaş’a çevrildiği konuşuluyor. Ama asıl benim kulağıma başka bir şey geldi. Meral Akşener ile Abdullah Gül arasında bir yakınlaşma oluşmaya başlamış. Biliyorsunuz Akşener, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığını önlemişti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında gemileri yakınca Akşener, Abdullah Gül’ü de denkleme dahil etmek istemiş olabilir. Çünkü son günlerde Abdullah Gül’e yönelik olumlu mesajlar vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde Meral Akşener’in, Abdullah Gül’ü ziyaret edeceği konuşuluyor."