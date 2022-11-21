Meral Akşener ABD yolcusu

İYİP'in ekonomi politikalarında belirleyici rol oynayan Bilge Yılmaz, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuştu. Yılmaz, İYİP'in yurt dışı gezileriyle ilgili bilgi verdi.

Sevilay Yılman'ın işte o yazısı:

İkinci bilinmeyen konu ise Ocak ayından itibaren planlanan Amerika ve Avrupa ziyaretleri.

“Laf lafı açar” derler ya!

İşte öyle bir anda... CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun önce Amerika sonra da İngiltere’ye yaptığı ziyaretleri yorumlamasını istediğimde bu konu gündeme geldi.

“Biz de gideceğiz… Bir kısmında Genel Başkanımız da olabilir. Çalışmalarımız, planlamalarımız devam ediyor” deyince…

Ben de; "Kemal Bey’in ziyaretlerine iktidar cephesinden ‘icazet almaya’ gitti yorumları yapıldı. Aynı yorumların İYİ Parti için yapılmasından endişe duymuyor musunuz?” sorusunu yönelttim.

Bunun üzerine şöyle bir yorum yaptı Bilge Yılmaz;

“Ne münasebet! Elbette ki gidilecek yurt dışına… Gidilmek zorunda! Hangi parti olursa olsun… Muhalefetteki tüm partilerin yurt dışına gidip ne istediklerini, neyi planladıklarını ve nasıl yapacaklarını anlatması siyaseten en doğru tavırdır. Sonuçta Türkiye 'Muz Cumhuriyeti' değil! Ülkenin iktidarını yönetmeye aday iseniz, bunu dünyaya anlatmak, tanıtmak zorundasınız! AK Parti de benzer yöntemi izlememiş miydi? Onlar da 2002’de iktidara gelmeden önce hem Amerika’ya hem Avrupa ülkelerine gidip nasıl bir iktidar hedeflediklerini, kendilerinin kim olduklarını, ne düşündüklerini, nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini anlatmadılar mı? Bugün bu yöntemi muhalefetin izlemesi neden anormal karşılanıyor? Amerika ya da Avrupa ya da diğer başka ülkeler neden tanımasın, bilmesin kimlerin Türkiye’nin idaresini yönetmeye aday olduğunu? O nedenle CHP Genel Başkanı’nın ziyaretlerine farklı anlamlar yüklemek hem şık değil hem de iyi niyetli. Kemal Bey son derece doğru bir adım attı. Ama ben olsaydım o adımlardan verim elde edecek bir altyapı oluşturur öyle giderdim. Tabii her yiğidin yoğurt yiyişi başka ama iktidar değiştiğinde Türkiye’ye yatırım yapacak insanlara teknik bir sunum yapılmalı. Biz daha kapsamlı ve daha güçlü görüşmeler planlıyoruz. Daha teknik ve daha matematiksel sunumlar yapacağız…”

Araya girip; "Mesela Biden ile Akşener’in görüşmesi gibi bir plan var mı?" dedim.

“Henüz öyle bir netlik yok ama olursa da neden olmasın? Biden ve ABD’nin yönetimi neden Türkiye’nin yeni yönetimine aday olan bir siyasi parti ve lideriyle tanışmasın?” yanıtını verdi.