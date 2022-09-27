Menzilci isim yurt dışı tazminatı alsın diye Afrin Devlet Hastanesi'nde görevlendirildi

Türkiye’nin kontrolünde bulunan Afrin’de açılan hastanedeki görevlendirmelerle ilgili yeni skandallar ortaya çıktı.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün iktidara yakın Sağlık-Sen yöneticileri ile birlikte, söz konusu sendikaya üye personelin “yurt dışı tazminat” alabilmesi için yaptığı görevlendirmeler pes dedirtti.

Hatay’ın Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olan Şerif Demir’in kendi çalıştığı kurumda şoför ihtiyacı olduğu halde yurt dışı tazminat alması için Afrin Devlet Hastanesi’ne özel kalem müdürü olarak atanmasının ardından bir ilginç atama daha ortaya çıktı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan ve hizmetli kadrosunda bulunan Abdulkadir Sural, Afrin Devlet Hastanesi’ne müdür yapıldı.

İktidara yakın Sağlık-Sen’in temsilcisi olduğu ortaya çıkan Sural’ın daha önce sahte lise diploması iddiasıyla soruşturma geçirdiği ve soruşturmanın örtbas edildiği öne sürüldü.

Sural’ın Menzil tarikatına yakın olduğu ifade edildi.

Menzilci il sağlık müdüründen personele tarikat baskısı

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre yandaş sendikaya üye personelin yurt dışı tazminatı alabilmesi için Sağlık – Sen yöneticileri ile birlikte özel görevlendirmeler yapan Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın Menzil tarikatına mensup olduğu ve personellere Menzilci olmaları için baskı yaptığı iddia edildi.

Türkiye'de TIP fakültesini kazanamadı, Afrin'e başhekim yapıldı

Yeniçağ’ın konuyla ilgili yaptığı ilk haberde, Türkiye’de tıp fakültesini kazanamayan bir doktorun, Ukrayna’da tıp okuyarak Türkiye’ye geldiği, Hatay Kırıkhan’a atanan söz konusu doktorun, atandığı gibi herhangi bir tecrübesi olmadan Afrin Devlet Hastanesine başhekim olarak görevlendirmeye gittiği aktarılmıştı.

İktidara yakın Sağlık-Sen sendikasına üye olduğu öne sürülen söz konusu başhekimin de Menzil tarikatına mensup olduğu iddia edildi.