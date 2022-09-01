Menemen Belediye Başkan Yardımcısı saldırıya uğradı

İzmir'in Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak saldırıya uğradı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çakmak saldırganlardan şikayetçi oldu. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G gözaltına alındı.

Ege’de Sonsöz’ün haberine göre, Çakmak dün akşam Menemen Belediye Parkı'nda belediyeye ait 3 katlı eski öğretmen evini kiralamak isteyen kişilerin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.