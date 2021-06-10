Menderes Belediyesi’ne polis baskını: 1 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda savcılık talimatıyla Menderes Belediyesi’ne giden polis ekipleri belediye binasında arama yaptı.

Ege Medyası'nda yer alan habere göre; Emlak Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışmalar yapan polis, bazı isimlerin bilgisine başvurdu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın geride bıraktığımız günlerde Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne atadığı Aybars Ş’nin bulunduğu odada kapsamlı arama ve inceleme gerçekleştirildi.

Eski bir asker olan ve önceki senelerde belediyeye kamu personeli olarak geçen Aybars Ş’nin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Aybars Ş'nin ayrıca Menderes'te bulunan evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı hazine arazilerine yapılan kaçak yapılara göz yumduğu ve işlem yapmadığı gerekçesi ile CİMER’e şikayet etmişti.

Kayalar ise Rüzgar’ı görevden almıştı. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de CİMER şikayetinde adı geçtiği için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Menderes Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü belediyede yapılan inceleme ve çalışma ile ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.