Memurlardan seçim öncesi ev ziyareti tepkisi: 'Propagandaya zorlanıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi için “Ulusal Ziyaret Programı” kapsamında 81 ilde hane ziyareti yapılması için talimat verdi. 9 Ağustos 2022 tarihli yazıya göre ziyaretler, devlet memurları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları görevlileri tarafından yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlattığı program kapsamında görevliler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir mektubu da vatandaşlara ulaştıracak.

Sözcü'nün haberine göre, Erdoğan imzalı mektupta, “Yapılacak bu ziyaret ile ihtiyaçlarınızı, dertlerinizi, sevinçlerinizi, önerilerinizi hanenize gelen arkadaşlarımızla paylaşarak toplumsal refahın güçlenmesine ve politikalarımızın geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz” ifadeleri yer alıyor.

Seçim yatırımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yanında, ilgili bakanlıklardan diğer birimlerin de programa katılımının istenmesi tartışmalara yol açtı.

Görevi sosyal hizmetler olmayan memurlar, seçim öncesi siyasi propaganda yapmaya zorlandıklarını, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlar da bu girişimi seçim yatırımı olarak değerlendirdi.

Kişisel verilerin paylaşılması endişesi

Ziyaretlerde, bireylerin kişisel bilgilerinin kayıt altına alınarak vakıf ve STK'ların veri tabanına aktarılacağı, sonrasında siyasi partilerle paylaşılabileceği endişesi de gündemde geldi.

Vatandaşlar, programın şeffaf, eşit ve kapsayıcı ilerlemesini, şaibelerin giderilmesi için de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama talep ediyor.