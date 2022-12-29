Memur ve emeklinin zam oranı kulisi: En düşük maaşlar tek tek hesaplandı

Asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zam oranı sonrası emekli ve memurlara yapılacak zam oranı bekleniyor. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 7. Bu da yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli için yüzde 15 maaş artışı anlamına geliyor. Şimdi ise tüm gözler zam oranını kesinleştirecek Aralık ayı enflasyon oranlarına çevrildi.

Memurlarda 'ek zam' talebi

Memur-Sen 'ek zam' talebi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüştü. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Asgari ücrette yapılan iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli zammı için 'yüzde 25' iddiası

Kulislerde konuşulan oran toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte maaş artışlarının yüzde 25 düzeyinde olabileceği yönünde.

Eğer memura yüzde 25 zam verilecek olursa benzer bir artış emeklilerin maaşlarına da yansıyacak.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 25'lik zam senaryosuna göre 9 bin 109 TL olan en düşük memur maaşı 11 bin 386 TL'ye yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise açlık sınırının altında kalacak 7 bin 500 lira civarı olacak.

Eğer yüzde 25'lik bir zam gelmesi halinde başlıca yeni memur maaşları şöyle olacak;

Polis memuru 8/1 - 17 bin 183

Uzman doktor 1/4 - 23 bin 566

Öğretmen 1/4 - 15 bin 345

Memur 9/1 (lisans mezunu) - 12 bin 133

Kesin zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı ve iktidarın bunun üzerine eklemesi beklenen ek zamla belirlenecek.