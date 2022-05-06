Memur ve emeklilerin zam oranı netleşiyor: İlk 4 ayın zam oranı belli oldu

Kamu emekçileri ve emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam şekillenmeye başladı.

Yapılan toplu sözleşmeye göre bu yıl memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında yüzde 7'lik zamma yüzde 24.71'lik enflasyon farkı da eklenecek.

Ortaya çıkan yüzde 31,71'lik bu artışa Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranları da eklenecek ve Temmuz maaş zammı net olarak ortaya çıkacak.

TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon oranları gerçek durumun oldukça altında kalırken, ENAG yıllık enflasyonun yüzde 156'yı bulduğunu açıklamıştı.