Memur ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin yeni tahmin

Sene başında yapılan zammın daha bir iki ay içinde buharlaşması sonrası gözler temmuz zammına çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, zam için yeni tahmini ortaya çıkardı.

Haber Merkezi

Temmuz ayında emekli ve kamu emekçilerine yapılacak zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verilerine ilişkin bekleyiş sürüyor.

Haziran ayı enflasyon verileri sonrası zam oranı kesinleşecekken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak açıklandı.

Eğer bu tahminde beklendiği gibi olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40,75, kamu emekçileri ve kamu emeklilerinin maaşına ise yüzde 40,25 zam yapılacak.

Haziran ayının enflasyon oranı 4 Temmuz'da açıklanacak ve zam oranı netleşecek.

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