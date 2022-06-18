Memur ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin yeni tahmin

Temmuz ayında emekli ve kamu emekçilerine yapılacak zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verilerine ilişkin bekleyiş sürüyor.

Haziran ayı enflasyon verileri sonrası zam oranı kesinleşecekken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak açıklandı.

Eğer bu tahminde beklendiği gibi olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40,75, kamu emekçileri ve kamu emeklilerinin maaşına ise yüzde 40,25 zam yapılacak.