Memur ve emekli maaşı zammı teklifi Meclis'e sunuldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü AKP grup toplantısında, en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkardıklarını belirtmişti.

AKP Grubu, emekli maaşının alt sınırını 5 bin 500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Erdoğan bugün yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza yüzde 25 oranını daha da yukarı çıkaracak formüller bulma talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. En düşük emekli maaşını da 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yılında toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum."