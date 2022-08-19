Memur alımında usulsüzlük iddiası: ‘100 bin lira karşılığında atama mı yapılıyor?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı için yaptığı mülakatlarda usulsüzlük olduğuna dair güçlü şüpheleri bulunduğunu söyledi. Konuyu Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a soran Yeneroğlu’nun aktardığı bilgiye göre, bakanlığın kütüphanelerde sözleşmeli memur alımı için 30 Mayıs–10 Haziran arasında yaptığı sözlü mülakatlarda KPSS’den yüksek puan alan adaylar elendi.

Bakanlığın sonuçlar açıklanırken liste yayımlamamasının torpil ve referans iddialarını güçlendirdiğini savunan Yeneroğlu, Ersoy’a şu soruları sordu:

‘Bölüm dışı atama yapıldı mı?'

“İlk mülakat listeleri açıklandığında, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü dışı 2 kişi, adaylar ve Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) tarafından tespit edilmiş ve bu kişilerin bakanlığa bildirilmesi üzerine bu iki isim güncel listeden çıkarılmıştır. Atanan kişilerin listelerinin açıklanmaması diğer adaylarda, bu konuda bir ihmal olabileceğini düşündürmektedir. Bölüm dışı atanan isimler mevcut mudur?”

‘100 bin TL karşılığında atanan adaylar oldu mu'

"Kültür Memur-Sen’de görevli üst düzey kişilerin ve çeşitli müdür/genel müdür unvanlı yöneticilerin, il bazındaki sıralamalarda son sıralarda bulunan adayların atanmasına referans olduğu iddiası doğru mudur? Bu alımlarda 100 bin TL karşılığında atanan adaylar olmuş mudur? Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?”

‘Personeller yasal usuller işletilmeden mi yerleştirilecek'

“İl için ayrılan kontenjan kadar bile adayın başvurmadığı illerde elenen yüksek puanlı adaylar mevcuttur. Bu illerde boş kalan yaklaşık 100 kadroya, alımlar haricinde yasal usuller işletilmeden personel yerleştirileceği iddiaları doğru mudur?”

‘Elenen yüksek puanlı adaylar hakkında inceleme yapılcak mı?'

“Mülakatı iyi geçmesine rağmen elenen yüksek puanlı adayların bakanlığa gönderdiği itiraz dilekçelerine, TKD Genel Başkanı’nın bu alımda torpil yaşandığı iddiasına ve basında çıkan haberlere karşılık bakanlık içerisinde bir soruşturma başlatıp; elenen yüksek adaylar hakkında bir inceleme gerçekleştirecek misiniz?”