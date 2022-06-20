Memleket Partisi'nden istifa eden Gaye Usluer: Köprüden önceki son çıkış

Muarrem İnce'nin partisi Memleket Partisi’nde iki MYK üyesi, dört parti meclisi üyesi olmak üzere üst düzey yönetimdeki altı isim istifa etmişti. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer istifasını, “Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim süreci içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifini ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek, ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem” sözleriyle duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Usluer’in açıklaması şöyle:

“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim süreci içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifini ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek, ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisinden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle.”

Memleket Partisi’nden ayrılan isimler şöyle: