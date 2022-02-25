Memleket Partisi ile ilgili ‘çatırdıyor’ iddiası: ‘Muharrem İnce üç hata yaptı…’

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi’nin kuruluşunun dokuzuncu ayı dolmadan çatırdadığını, art arda ihraç ya da istifa haberleri geldiğini yazdı.

Saymaz Halk TV’de kaleme aldığı yazısında, Memleket Partisi’nin bekleneni veremediğini ifade ederek, Muharrem İnce’nin şu üç hatayı yaptığını ifade etti:

“Bir: 24 Haziran 2018'de aldığı yüzde 30'luk oyun kendisine verildiğini sanıyor. Oysa bu, ağırlıklı CHP'nin ve sol muhalefetin oyu.

İki: 24 Haziran'da açıklama yapmayarak, İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" diye mesaj atarak, seçmenin güvenini kırdığı için sürekli "O gece ne oldu?" sorusuna muhatap oluyor. Acıdır ki, verdiği yanıtlar ikna etmiyor.

Üç: İnce, 31 Mart 2019'daki yerel seçimde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kazanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın öne çıktığını görmüyor.”

“İnce'nin tek adam yönetimi kurduğu, WhatsApp'ta bazı partililere hakaret ettiği, tweet atma yasağı koyduğu ileri sürülüyor. Partide kadınların taciz edildiği, bir kurucuya Kuyruklu Kürt’ denildiği savunuluyor. Kemalistlerin dışlandığı ve 10 Aralık'çıların partiyi ele geçirdiği iddia ediliyor. İnce'nin Ekrem İmamoğlu ile pazarlık masasına oturduğu söyleniyor” diyen İsmail Saymaz, 9 ayın sonunda 82 kurucudan 27’sinin istifa ettiğine dikkati çekti.