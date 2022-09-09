Memleket Partisi cumhurbaşkanlığı seçimi kararını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklamada bulunan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Serkan İleri, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kararını açıkladı.

İttifakların seçime yakın zamanda kurulabileceğini ve Memleket Partisi'nin hiçbir ittifaka mensup olmadığını söyleyen İleri, cumhurbaşkanlığı seçimine dair şöyle konuştu:

“Genel başkanımız bu konuda çok net açıklamalarda bulunuyor. Biz ekip olarak da aynı düşüncedeyiz, hiç çatlak ses yok aramızda. Biz kendimizin kalacağını yani Genel Başkanımızın olacağını düşünüyoruz. Velev ki bizim Genel Başkanımız ikinci tura kalmazsa Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki, muhtemelen Millet İttifakından bir aday olacaktır, adayı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'yla hiçbir işimiz olmaz bizim."