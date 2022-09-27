Mem Ararat'ın Mersin'deki konseri iptal edildi

Sanatçı Mem Ararat'ın bugün Mersin'de yapılması planlanan konseri Mersin Valiliği tarafından iptal edildi.

Konserin iptal edilmesinin kendilerine bildirilmediğini belirten Ararat, "Mersin'e varmak üzereyken organizasyondan arkadaşlarımız bize ulaştılar ve emniyet yetkililerinin telefon aracılığıyla kendilerine ulaştığını ve konserimizin valilik kararıyla iptal edildiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Konserinin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyuran Ararat, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Eylül ayının 27'sinde Mersin'de bir konserimiz olacaktı. Tüm hazırlıkları tamamlanan konserin biletleri tükenmiş, müzisyenlerin uçak ve otel rezervasyonları yapılmış ve konser için yola çıkılmıştı. Saat 17.00 civarında biz Mersin'e varmak üzereyken organizasyondan arkadaşlarımız bize ulaştılar ve emniyet yetkililerinin telefon aracılığıyla kendilerine ulaştığını ve konserimizin valilik kararıyla iptal edildiğini söylediler. Biz elimize resmi belge ulaşmadan açıklama yapmayı uygun görmedik. Bu gün itibari ile resmi belge de elimize ulaştı. Konserimiz Mersin Valiliği tarafından konsere 1 gün kala iptal edilmiştir maalesef."