Melisa Sözen: Eşitsizlik hayatın her alanında var

Oyuncu Melisa Sözen katıldığı bir tanıtımda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sözen muhabirlerin "Erkekler, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor' konusu da çok konuşuldu" sözleri üzerine konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Maalesef bu eşitsizlik hayatın her alanında olduğu gibi bizim sektörümüzde de geçerli kadın erkek arasında. Ama hepimiz bunun için elimizden gelen savaşı veriyoruz. İnanıyorum ki yapımcılar ve kanalların bu konudaki tutumlarında doğru yolu bulacağız."