Oyuncu Melisa Sözen katıldığı bir tanıtımda muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Sözen muhabirlerin "Erkekler, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor' konusu da çok konuşuldu" sözleri üzerine konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
Melisa Sözen: Eşitsizlik hayatın her alanında var
Oyuncu Melisa Sözen, dizi ve film sektöründe erkeklerin aldığı ücretlerin kadınlardan daha fazla olmasından yakındı.
Haber Merkezi
Oyuncu Melisa Sözen katıldığı bir tanıtımda muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Sözen muhabirlerin "Erkekler, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor' konusu da çok konuşuldu" sözleri üzerine konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: