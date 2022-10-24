Melih Gökçek'in 'sigara kaçakçısı' dediği kişinin kendi döneminde işe alındığı ortaya çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kaçak sigara operasyonunda yakalanan kişinin belediye çalışanı olduğunu söylemişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Gökçek'in iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Gültekin'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gökçek'in, bahsettiği ABB çalışanını 2016 yılında, bizzat kendisinin döneminde işe aldırdığı tespit edildi. Adli mercilerin, bu personelin işe alım süreci ile ilgili Gökçek'in ifadesine başvurmalarını talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gökçek: Kılıçdaroğlu ayvayı yedi

Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kaçak sigara operasyonunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı gözaltına alındı. KAÇAKÇI 'Ben Kılıçdaroğlu müsade ettiği için yaptım' DERSE KILIÇDAROĞLU AYVAYI YEDİ…" iddiasında bulunmuştu.