Melih Gökçek'in şaibeli müdürlerine yeni görev

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyım Mahmut Demirtaş’ın göreve gelmesinin ardından belediyenin yönetim kadrosu emniyet personelinin yanı sıra Adana, Maraş ve İstanbul’dan getirilen isimlerle dolduruldu.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, kayyım yönetimi belediyeyi dışarıdan getirilen şaibeli isimlerle doldurduğu gibi, halen borç batağında olan, teknik personel sıkıntısı yaşayan belediyeye bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (MARSU) de AKP’li ve dışarıdan getirdiği şaibeli isimlerle doldurduğu ortaya çıktı.

AKP MKYK’sı özel kalem yapıldı

MARSU’nun başına getirilen isimlerden biri Özel Kalem Müdürlüğü görevinde olan Mehmet Mesut Tanrıkulu oldu. AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü ve AKP Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) görevlerinde bulunan Tanrıkulu, yaklaşık 6 aydır Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunuyor.

Gökçek'in kadrosu Mardin'de

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Melih Gökçek yönetiminde olduğu dönem belediyeye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) başındaki isimlerin bölgedeki kayyım belediyelerine transfer edildikleri ortaya çıktı. Kimisi şaibeli işlerle de anılan bu isimlerin bir kısmının MARSU’nun başına getirildiği öğrenildi.



Kayyım Mahmut Demirtaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MARSU’da Genel Müdürlüğüne, ASKİ’nin eski yöneticilerinden Mehmet Songur getirildi. Genel Müdür Yardımcıları Abdüsselam Altunkaynak ve Servet Saygın, Abone İşleri Daire Başkanı Hayrettin Kudu ve boşta duran ancak Daire Başkanlığı kadrosuyla getirilen Hamza Demirkol’un da ASKİ’den transfer edildiği belirtildi.

İhale uzmanını da yanında getirdi

ASKİ’de şaibeli ihalelerle gündeme gelen Genel Müdür yapılan Mehmet Songur hakkında, Ankara’da milyonluk kimi ihaleleri kişiye özel ayarladığı ve ihaleleri alacak firmaları önceden belirlediği iddia ediliyor. ASKİ’den ilk olarak yine kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (DİSKİ) görevlendirme ile getirilen Songur’un ardından Mardin’e görevlendirildiği öğrenildi. Songur’un aynı zamanda ASKİ’de beraber çalıştığı ve “ihale uzmanı” olarak tanınan Harika A.’yı da beraberinde getirmesi dikkat çekti.

Hem müdür yardımcısı hem daire başkanı

MARSU Genel Müdür Yardımcıları Abdüsselam Altunkaynak ile Servet Saygın da ASKİ’den getirilirken, iki isim Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra vekaleten Daire Başkanlığı görevlerinde de bulunuyor. Altunkaynak, Genel Müdür Yardımcılığının yanı sıra Tesisler Daire Başkanlığı Vekili, Saygın ise Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Vekili görevlerini yürütüyor. Söz konusu isimlerin vekaleten yürüttükleri görevler için ayrıca maaş alıp almadıkları ise bilinmiyor.

Emekliliğini bekliyor

Bir diğer isim Daire Başkanlığı kadrosuyla getirilmesine rağmen herhangi bir kadroda ismine yer verilmeyen Hamza Demirkol oldu. MARSU’da görevlendirmesi bulunmasına rağmen herhangi bir Daire Başkanlığında yer verilmeyen Demirkol’un, emekliliğine kısa bir süre kaldığı ve Daire Başkanlığı sıfatıyla emekli olması için süresini tamamlamasının beklendiği öne sürülüyor.

Kaçak hat çeken dair başkanı

Dikkat çeken bir diğer isim ise, daha önce kendi köyüne kaçak su hattı kurarak, su şebekesi çeken Halil Ceviz. AKP Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel'in yakını olan Ceviz, su sorunu yaşanan eşinin de köyü olan Babilcewz'e (Cevizpınar) kaçak hat çekerek su taşıdı. Çevre köylerin durumu fark etmesiyle durum belediyeye bildirilmesine rağmen Ceviz, halen Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı görevinde bulunuyor.