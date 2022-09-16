Melih Gökçek video oyununa ait görüntüleri yine gerçek sandı: 'Umarım Yunanistan ders alır'

AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Call of Duty: Modern Warfare' isimli video oyununda yer alan görüntüleri sosyal medya üzerinden gerçekmiş gibi paylaştı.
Gökçek, video oyunda yer alan bir kesiti "Hayy Maşaallah... Aranan layıkını bulur... Umarım Yunanistan ders alır" notuyla paylaştı.
Gökçek bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.
Gökçek daha öncesinde de "PENÇE KARTAL OPERASYONU…" başlığı altında ABD menşeli Medal of Honor (Onur Madalyası) adlı bilgisayar oyununun görüntülerini paylaştı.