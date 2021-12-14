Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendisine tahsis edilen aracı belediyenin talepleri sonrası geri vermek zorunda kaldı.
Belediye'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Melih Gökçek aracı teslim etmek zorunda kaldı, açıklama geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kuruma ait aracı Melih Gökçek'ten geri aldı, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendisine tahsis edilen aracı belediyenin talepleri sonrası geri vermek zorunda kaldı.
Belediye'den yapılan açıklamada şöyle denildi: