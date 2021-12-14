Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesine ait aracı teslim etmek zorunda kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruma ait aracı Melih Gökçek'ten geri aldı.

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendisine tahsis edilen aracı belediyenin talepleri sonrası geri vermek zorunda kaldı.

Belediye'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bununla birlikte, aracın zırhlanması ve sonrasında buna bağlı olarak meydana gelen motor arızası ile ilgiliyapıldığı iddia edilen usulsüz işlemlere ilişkinTeftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme de yakın zamanda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. Zira milletin malı olan butaşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir.

Kurumumuz da bu konuda tüm hukuki süreçleri uygulamakta ve tıpkı zırhlı cip konusunda olduğu gibi ısrarla takip etmektedir."

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