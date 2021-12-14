Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendisine tahsis edilen aracı belediyenin talepleri sonrası geri vermek zorunda kaldı.
Belediye'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesine ait aracı teslim etmek zorunda kaldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruma ait aracı Melih Gökçek'ten geri aldı.
Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendisine tahsis edilen aracı belediyenin talepleri sonrası geri vermek zorunda kaldı.
Belediye'den yapılan açıklamada şöyle denildi: