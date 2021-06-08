Melih Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne kayyum olarak atanan Melih Bulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

Bulu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

"Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim Boğaziçi'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum;

2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz. Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır. Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum".

Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında Bulu'ya şöyle seslenmişti:

"Üniversitelerin önündeki siyasi barajı kaldırmamız gerekiyor diye defalarca söyledik. 'Efendim 100 gün içinde her şey çözülür ben rektör olarak otururum.' Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et ya. İstifa etmek bir erdemdir. Hocaların görevine son veriyor. Niçin? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün rektör bilime, bilim insanına düşman.