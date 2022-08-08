Melih Altınok: ÖSYM üç sorunun aynı olduğunu saptamış

Sabah yazarı Melih Altınok KPSS skandalıyla ilgili üst düzey bir yetkilinin kendisini aradığını yazdı. Altınok ÖSYM’de kurulan kriz masasının uzmanları 3 sorunun aynı olduğunu saptadıklarını öne sürdü.

Melih Altınok’un yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Sınav öncesindeki ve sonrasındaki sürece hakim üst düzey bir yetkiliden kafamdaki soru işaretlerini aydınlatan bir telefon aldım.

İddialar ortaya çıkar çıkmaz ÖSYM’de kurulan kriz masasının uzmanları 3 sorunun aynı olduğunu saptamışlar.

Üç sorunun iptal edilerek yola devam edilmesi alternatifi de tartışılmış. Ancak daha sonra Yedi İklim dışında başka yayınevlerinin kitaplarından da benzer sorular çıkabileceği ihtimali düşünülmüş. Farklı “mayınların” da olabileceği şüphesi ağır basmış. Böyle bir durumda sürecin yönetilemez hale geleceği hesap edilmiş. Ve sınav tümden iptal edilmiş.

Gelelim sınav kağıdında bir yayınevinin kitabındaki üç sorunun çıkmasının neden sorun teşkil ettiğine…

Öyle ya… Geçen yıla kadar yayınevlerinin sınavlarda kaç soru tutturduklarıyla övündüklerini biliyoruz.

Anladığım kadarıyla söz konusu sorularla ilgili ortada kuvvetli bir intihal şüphesi mevcut.

Çünkü diğerleri gibi redaksiyon, zorluk derecesi gibi dört aşamalı kontrolden geçen bu üç sorunun ilk hallerinde bir problem yokmuş. Yani herhangi bir kitaptan birebir alıntı falan değillermiş. Ancak sorulara iki ya da üçüncü denetim aşamalarında müdahale edilmiş. Bugün tartışılmalarına neden olan hale getirilmiş.