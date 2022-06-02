Melek Mosso: Bir gün özgürce giyinebildiğimiz, konuşabildiğimiz günlerin hayalini kuruyorum

Son günlerde gericilerin hedef göstermesi üzerine Valilikler ve AKP’li Belediye yönetimleri tarafından konserleri iptal edilen Melek Mosso çıktığı sahnede açıklamalar yaptı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yaklaşık 15 bin kişiye konser veren Melek Mosso, sahnede bu iptal kararlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün özgürce giyinebildiğimiz. Özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum. Bu hayali istemekten onun için şarkı söylemekten konuşmaktan asla ve asla vazgeçmiyorum. Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum burada kadın erkek değil insan olarak konuşuyorum. Lütfen babam, abim, kardeşim, amcam, dayım, sevgilim, kuzenim, kankam diye ayırt etmeyin. Bir el bir ses yükseliyorsa, kadınıyla erkeğiyle onun önünde durun. Ve bizimle birlikte yeri geldiğinde yürüyün dostlar. Biz kızlar zaten bu dünyada hakkımızı sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Maalesef bütün dünyada böyle. Arkamızda durmanıza hiç gerek yok. Biz taş gibi yürüyoruz yanımızda durun yeter.”