Meksiko'da metro trenleri çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bugün iki trenin çarpıştığı ve olay yerinde acil servis ekiplerinin yollandığı bildirildi.

Kentin Belediye başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal ağlarda yaptığı paylaşımda, "3. hatta iki tren çarpıştı, acil servisler olay yerine geldi. İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Bakanlığı, risk yönetimi amirliği ve metro başkanları olay yerine gidiyor." dedi.

Claudia Sheinbaum, "On altı kişi hastaneye kaldırıldı... Şimdiye kadar maalesef bir ölüm bildirildi" diye ekledi.

Meksiko metrosunda son üç yılda dört büyük kaza meydana geldi.