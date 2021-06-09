Meksika'da seçimler öncesinde 21 kadın aday katledildi

Salı günü, sivil toplum kuruluşu "Observatoria Ciudadana Todas Mx", Meksika'nın yerel seçim sürecinde öldürülen adayların yüzde 60'ının kadın olduğunu açıkladı.

Latin Amerika menşeli teleSUR'un haberine göre kuruluştan bir yetkili olan Yndira Sandoval, seçim sürecinde öldürülen 35 adaydan 21'inin kadın olması nedeniyle bu seçimleri "kadınlara yönelik en şiddetli ve düşmanca seçim süreci" olarak nitelendirdi.

Yerel seçimlerde kamu görevlerine aday olan 100'den fazla adaya yönelik cinsel veya aile içi şiddete ilişkin birkaç şikayet vardı. Kadın politikacılara karşı belirlenen başlıca şiddet türleri, diğer erkek adaylar ve medya tarafından yapılan saldırılar, fiziksel saldırılar, tehditler ve köken ve cinsiyete göre ayrımcılık başlıkları altında toplanıyor.

Puebla, Ciudad de México, Yucatan, Veracruz ve Meksika Eyaleti, en çok şiddet ihbar edilen bölgeler oldu.

Sadece 6 partinin kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye yönelik protokolleri var. Ancak bu tür protokoller, yeterli uygulamanın veya adalete erişimin bir işareti değildi.

Ayrıca tüm siyasi partiler ve ulusal koalisyonlar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet faillerinin adaylığının geri çekilmesini sağlayan "3de3VsViolencia" taahhüdüne en az bir defa uymama vakasına sahip.