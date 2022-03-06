Meksika’da futbol kavgası: 17 ölü

Meksika Ligi'nde Queretaro ile Atlas arasında oynanan maça tribün olayları damga vurdu.

Meksika Liga maçında Cumartesi günü Queretaro ile Atlas karşı karşıya geldi.

Oda TV’de yer alan habere göre, Corregidora Stadyumu'nda yaşanan arbedede birçok taraftar yaralanarak hastaneye kaldırılırken 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taraftarlar tribünlerde ve sahada kavga ederken, birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı da görüldü.

Çıkan olaylar nedeniyle, maç ikinci yarının ortasında iptal edildi.