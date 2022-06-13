Meksika'da çıplak bisikletçiler eylem yaptı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bisikletçiler çıplak olarak, bisikletçi haklarına dikkat çekmek için bir araya geldi.

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Meksika'da çıplak bisikletçiler, araba merkezli kültürü protesto etmek ve bisikletçi haklarına dikkat çekmek için başkent Mexico City'de sokaklarında bisiklet sürerek eylem yaptı. 

Dünya Çıplak Bisiklet Turu (WNBR), geçen sene pandemi nedeniyle gerçekleştirilememişti. Meksika'daki eylemin de WNBR kapsamında planlandığı ifade edildi.

WNBR kamsamında düzenlenen eylemler kamuoyuna bisikletçilerin problemlerini anlatarak daha büyük kitlelerin araba kullanmasını engellemek amacıyla düzenleniyor. Meksika'da gerçekleşen eylemde de, ülkedeki trafik problemleri, çevre kirliliği ve bisikletçi haklarına dikkat çekildi.

Reuters'in haberine göre, bisikletçiler, Mexico City'de Devrim Anıtı'nda toplanıp ardından şehir içerisinde ve Pase de la Reforma caddesinin sokaklarında yaklaşık 17 kilometre boyunca eylemlerini gerçekleştirdiler. Eylemi düzenleyen bisikletçiler, şehir yönetiminin birkaç yıldır bisiklet kullanımını teşvik etmesine rağmen, yayaların ve bisikletçilerin güvenliği konusunda hala güçlü bir bilinçlendirme kampanyasının olmadığını açıkladılar.

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