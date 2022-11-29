Meksika'da çete lideri gözaltına alındı, çeteler sokaklara indi

Meksika basınında çıkan habere göre, Nuevo Laredo kentinde polis operasyonuyla bir çete liderinin gözaltına alınmasının ardından silahlı kişiler şehri savaş alanına çevirdi.

Meksika Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP) açıklamasında, çete üyelerinin, kentin 17 farklı yerinde barikatlar kurduğunu ve çok sayıda aracı ateşe verdiğini bildirdi.

Polis ekiplerinin barikat kurulan yerlerde operasyonlar yaparak, sürücülerin güvenli şekilde seyahat etmesini sağladıği bildirildi. Güvenlik önlemlerini artıran polis, kentin en işlek caddelerinde devriye görevi atmasının yanı sıra ağır silahlarla nöbet tutuyor.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, konuya ilişkin konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Bugün şafak vakti Nuevo Laredo'da çatışma çıktı, suç örgütünün başı olan bir kişi tutuklandı ve tepkiler oldu, ancak bu tutuklanma çoktan gerçekleşti" ifadesini kullandı. (AA)