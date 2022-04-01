Meksika'da bir otomobilin üzerine bırakılmış 6 kesik insan başı bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilapa kasabasında, ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri 6 kesik insan başıyla karşılaştı.

Caddeyi kordon altına alan polis, başların olduğu yerde üzerinde mesaj yazan bir branda gördü.

Polis tarafından Reuters'e verilen olay yerinin fotoğrafına göre, mesajda "Chilapa'da kristal (Metamfetamin) satmak, adam kaçırma, gasp ve hırsızlık kesinlikle yasaktır. Tüm bu suçların cezası infazdır. Ortalığı karıştıran herkesin başına bu gelecek" ifadelerine yer verildi.

Kesik başlar savcılık eşliğinde otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Servisine kaldırıldı.

Karteller arası savaşın yoğun olduğu Guerrero eyaletinde, daha önce de buna benzer hadiseler yaşanmıştı. Rakip çetelerin birbirlerine bu tarz katliamlarla karşılık vererek alan hakimiyeti kurmak istedikleri biliniyor.